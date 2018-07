Bella Saphira: My Heart is Here, Kemudian Suaminya Pangdam Mayjend Agus Mutasi ke Mabes

Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri Lobubun

MAKASSAR - Panglima Kodam (Pangdam) XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Agus Surya Bakti dimutasi.

Penggantian ini berdasarkan surat salinan Keputusan Panglima TNI nomor Kep / 673 / VII / 2018, pada 13 Juli kemarin.

Dalam salinan surat tersebut, Pangdam Agus SB dimutasi ke Mabes TNI dan akan menjabat sebagai Asintel Panglima TNI

Sebagai gantinya, Mayjen Surawahadi ditunjuk sebagai Panglima Kodam XIV Hasanuddin.

Sebelumnya Mayjen Surawahadi menjabat Danpussenif Kodiklatad Mabes TNI.

Kabar ini tentu mengejutkan sejumlah pihak.

Pasalnya Mayjen Agus SB dikenal cukup sukses selama memimpin Kodam XIV Hasanuddin yang meliputi wilayah keamanan Sulsel, Sulbar dan Sultra.

Tak hanya itu, Istri Agus SB, Bella Saphira juga intens bersosialisasi dan menjalin silaturahmi dengan keluarga prajurit melalui persit Hasanuddin.

