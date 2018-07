Empat Perguruan Karate di Maros Latihan Bersama

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe

TRIBUN TIMUR.COM, MAROS - Empat perguruan karate di Maros menggelar Gashuku atau latihan bersama di halaman kantor Bupati Maros. Latihan digelar dalam rangka peringati HUT ke-59 Maros dan HUT ke-73 RI, Jumat (13/7/2018).

Perguruan karate yang berada dibawah naungan Federasi Olahraga Karate Do Indonesia (FORKI) tersebut, yakni Kushin Ryu M Karatedo Indonesia (KKI), Institut Karate Do Nasional (Inkanas), Wado ryu Karate Do Indonesia (Wadokai), dan Black Phanter.

Ketua Panitia, Muh Hatta mengatakan Gashuku sebagai ajang silaturrahmi dan saling kenal antarasesama pengurus.

Selain itu juga untuk melakukan pembinaan dan melahirkan karateka yang berkualitas dan menciptakan sistem pembinaan berkualitas.

"Kegiatan ini dilakukan untuk melahirkan karateka yang berprestasi juga mencetak bibit karateka muda. Untuk menjalankan program, dibutuhkan pembinaan dengan melibatkan semua unsur. Itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal," tuturnya.

Saat latihan, masing-masing perguruan memperlihatkan kemampuannya masing-masing. Ada yang mematahkan balok, batu bata, dan benda keras lainnya dengan menggunakan tangan.

Kegiatan Gashuku dibuka oleh Kepala Bidan Peningkatan Prestasi Dispora Maros, Abdul Rasyid.(*)