Ombudsman Undang None Jadi Pembicara PPDB

Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Irman Yasin Limpo (None)

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM — Setelah melihat dari sekian banyak permasalahan dalam proses PPDB SMA/SMK se Indonesia, Ombudsman RI melihat jika proses PPDB yang ada terbaik dari yang ada di seluruh provinsi di Indonesia. Meski memang masih banyak kekurangan, namun Sulsel lah yang terbaik.

Seperti halnya dalam proses pengumuman dan pendaftaran secara online, banyak provinsi di tingkat SMA/SMK harus menyerah dan mengalihkan ke proses manual bukan online.

“Sedangkan Sulsel itu kami lihat tetap online ya. Meski server sempat down tapi itu bukan masalah sepanjang kembali up lagi,” ujar anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih usai melakukan pertemuan dengan Kadis Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo alias None di Gesung DPRD Sulsel di Makassar, Selasa (10/7/2018).

Atas keberhasilan None tersebut dan seluruh kerja panitia PPDB SMA/SMK Sulsel, None mendapatkan apresiasi dari Ombudsman RI.

Ombudsman RI melalui Alamsyah Saragih mengundang None untuk menjadi pembicara di Jakarta jika Ombudsman menggelar acara pertemuan atau kajian tentang PPDB di Indonesia.

Termasuk, lanjutnya, semua ide-ide gagasan None bisa menjadi sebuah masukan bagi Ombudsman RI untuk kemudian diberikan dan disalurkan kepada seluruh penyelenggara PPDB se Indonesia.

“Bisalah Pak Irman menjadi pembicara jika Ombudsman undang,” ujarnya kepada Irman YL.

Hadir sejumlah anggota DPRD Sulsel yang memfasilitasi pertemuan ombudsman RI dengan Disdik Sulsel antara lain Irfan AB, Kadir Halid dan lain sebagainya.

“Tidak ada masalah PPDB Sulsel sudah bagus. Ombudsman mengakui itu,” ujar Irfan AB.(*/tribun-timur.com)