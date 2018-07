Ini Kata Luna Maya Soal Kedekatan Ariel Noah dan Pevita Pearce

TRIBUN-TIMUR.COM - Usai gandeng Sophia Latjuba, kabar kedekatan musisi Ariel Noah dengan Pevita Pearce banyak diperbincangkan netizen.

Banyak yang mendukung namun ada pula yang menganggap keduanya tidak cocok lantaran perbedaan usia yang cukup jauh diantara keduanya.

Tak hanya netizen, mantan kekasih Ariel Noah yakni Luna Maya juga turut berkomentar.

Artis Luna Maya menanggapi kedekatan mantan kekasihnya itu dengan Pevita Pearce saat ditemui Grid.ID usai mengisi sebuah acara di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Senin (9/7/2018).

"Waaw," ujar Luna Maya nampak ekspresif saat dimintai tanggapanya tentang kedekatan Ariel dan Pevita Pearce.

Wartawan lalu meminta tanggapan Luna Maya perihal tersebut.

Ariel Noah ()

"Terus apanya yang musti dikomentarin," ujar Luna Maya kepada para wartawan termasuk Grid.ID.

Seorang wartawan kemudian menjelaskan kabar yang mengatakan bahwa Ariel Noah dan Pevita Pearce kembali dekat setelah sempat putus beberapa saat yang lalu

"Dia kabarnya CLBK" ujar Wartawan.

"Oh gitu" jawab Luna Maya.

Luna Maya kembali diberikan pertanyaan, apakah ia menilai sosok Pevita Pearce cocok untuk Ariel Noah, Luna Maya hanya mengatakan berharap yang terbaik untuk mereka berdua.

"Wish you all the best aja lah," pungkas Luna Maya.

Luna Maya kemudian tak ingin banyak berkomentar, ia memilih meninggalkan wartawan menuju mobil pribadinya.

