Anda Suporter PSM yang Nonton di Stadion Naik Motor Honda? Bakal Ada Parkir Khusus Loh

tribun timur/muhammad abdiwan

Kepala Wilayah Astra Motor Makassar, Thamsir Sutrisno bersama Pemain PSM berfoto usai lounching motor Honda livery PSM Special Edition di Fourpoints Hotel and Convention, Jumat (8/6). Tiga model Astra Motor yang diperkenalkan adalah All New BeAT ESP CW dengan pilihan warna Hard Rock Black, All New Scoopy FI dengan warna Sporty Red, serta All New PCX 150 Majestic Matte Red dengan motif bernuansa PSM.