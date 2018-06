Segini Takaran Zakat Fitrah dan Infaq di Masjid-masjid Toraja Utara

Laporan Wartawan TribunToraja.com, Risnawati

TRIBUNTORAJA.COM, RANTEPAO - Kementerian Agama (Kemenag) Toraja Utara telah menetapkan takaran zakat fitrah di setiap masjid yang ada di wilayah Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.

Kepala Bimbingan Masyarakat (Bimas), Islam Sudirman mengatakan penetapan takaran zakat fitrah sesuai kesepakatan dari pengurus masjid dan Kemenag.

Dikatakan, penetapan Kemenag dengan pengurus masjid tersebut dilakukan seluruh masjid sebab belum tersedianya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Toraja Utara.

"Di tiap masjid itu berbeda-beda penetapan besaran zakat fitrahnya, karena kita melihat kondisi masyarakat di pelosok desa jauh dengan di kota," tuturnya, Minggu (10/6/2018).

Untuk Masjid Agung Rantepao, zakat fitrah seharga Rp 45 ribu per kepala dan infaq Rp 25 ribu per kepala keluarga (KK).

Sedangkan, Masjid Taqwa Karassik zakat fitrah Rp 40 ribu per kepala dan infaq Rp 50 ribu perk KK, sedangkan Masjid Nurultaqwa Bolu Rp 30 ribu per kepala dan infaq Rp 10 ribu per KK.

Khusus untuk Kecamatan Buntao dan Rantebua, zakat fitrah Rp 30 ribu per kepala, dan infaq Rp 20 ribu per KK.

Kemudian, Kecamatan Sesean dan Balusu di setarakan sesuai dengan beras yang di konsumsi sehari-hari, seharga Rp 35 ribu hingga Rp 40 ribu, dan infaq Rp 20 Ribu per KK.

"Zakat tersebut bisa ditukar dengan beras, tergantung beras apa yang mereka konsumsi, contohnya di Masjid Agung Rantepao Rp 45 ribu per kepala, berarti setara dengan 3 Kg beras," tuturnya.(*)