Ceramah di Lauwo, Bupati Luwu Timur Imbau Warga Segera Bayar Zakat, Segini Besarannya

Laporan Wartawan TribunLutim.com, Ivan Ismar

TRIBUNLUTIM.COM, BURAU - Bupati Luwu Timur, Thorig Husler menghimbau warganya untuk taat membayar zakat. Hal itu dikatakan Husler saat membawakan ceramah di Masjid Yakin, Desa Lauwo Kecamatan Burau, Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (9/6/2018) malam.

Husler di masjid itu kebetulan singgah untuk salat taraweh setelah dari Luwu Utara. Namun pengurus masjid memintanya mengisi ceramah sesuai rilis diterima TribunLutim.com, Minggu (10/6/2018).

Husler mengatakan zakat merupakan harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.

Dikatakan Husler, zakat terbagi dua yaitu zakat mal dan zakat fitrah yang wajib dibayarkan.

"Zakat mal ketentuanya sebenarnya masa kepemilikan satu tahun kemudian sampai pada nisap ukuran batas seseorang yang memiliki harta wajib mengeluarkan zakat," katanya.

Zakat mal yaitu berbagai macam kekayaan bisa ternak, bisa emas, perdagagan, itu semuanya ketentuan zakat. "Sementara kalau zakat fitra bisa dibayarkan dari awal Ramadan sampai sebelum khatib turun dari mimbar saat Idulfitri," ujanya.

Zakat juga merupakan bentuk wujud kepedulian sosial umat muslim dan akan menjadi solusi masalah sosial bagi Kabupaten Luwu Timur.

"Tentu saja, arah pemberiannya harus bisa membantu orang yang membutuhkan dan bisa mengentas kemiskinan," katanya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur sudah menetapkan besaran zakat fitrah rumah tangga muslim dan infaq calon haji 1439 H/2018 masehi.

Itu sesuai surat keputusan Bupati Luwu Timur nomor 137/V/2018 diterima TribunLutim.com, Selasa (22/5/2018).

Adapun besaran zakat fitrah untuk setiap orangnya dan infaq rumah tangga muslim adalah zakat fitrah terendah Rp 30 ribu, sedang Rp 33 ribu, tinggi Rp 39 ribu dan 51 ribu.

Nilai tersebut diperoleh dari kualitas dan harga beras yang dikonsumsi.

Kategorinya, terendah Rp 10 ribu per kg, sedang Rp 11 ribu per kg, tinggi Rp 13 ribu per kg dan tertinggi Rp 17 ribu per kg. Adapun infaq rumah tangga muslim Rp 20 ribu per kepala keluarga (KK).(*)