Libur Lebaran, Jangan Lewatkan Aksi Internasional Sirkus di Trans Studio Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Manajemen Trans Studio Theme Park Makassar kembali akan menggelar pertunjukan sirkus bertaraf Internasional sebagai persembahan bagi masyarakat dalam mengisi libur Idul Fitri 2018 Hijriyah (H).

Pertunjukan sirkus tersebut ialah The Greatest Show “Spotlight to Magic and Circus” yang akan diselenggarakan pada 16 Juni sampai 1 Juli 2018 mendatang.

Sebuah pertunjukan sirkus spektakuler yang menampilkan Russian Bar Trio (Canada), Hara Hiroki (Japan) serta Vladislav Zolotarev “Chair Balancing” (Russia).

Dalam penyelenggaraan sirkus internasional kali ini, Trans Studio Theme Park Makassar juga akan menyajikan sebuah pertunjukan musikal yang unik dan berbeda.

Dari Kanada, Russian bar Trio lahir dari sirkus company Cirque Eos. Para pemainnya adalah Marco Dieckmann, Christine Bédard, dan Yves Gagnon.

Mereka telah melakukan lebih dari seribu pertunjukkan dalam lima tahun terakhir termasuk dalam acara TV America's Got Talent Season 11. Tak kalah menakjubkan adalah penampilan Hara Hiroki (Hologram Illusions).

Menampilkan aksi panggung luar biasa dengan menggunakan pemetaan video (video mapping) yang ditunjang dengan koreografi menawan, audiens diajak ke dalam pertunjukan ilusi hologram visual yang menarik dan nyata, dengan tampilan yang dramatik serta bermain pada nilai-niai tradisional Jepang.

Sebagai entertainer, pesulap dan ilusionis kontemporer, Hara Hiroki memiliki reputasi luar biasa di dunia sulap, yang telah berkembang pesat sejak ditampilkan di berbagai acara TV di seluruh dunia termasuk serial BBC terkenal the Magicians dan America's Got Talent.

Vladislav Zolotarev mulai melakukan akrobatik pada usia 6 tahun. Pada tahun 2001 ia menciptakan aksi hand-balancing pertamanya lalu melanjutkan aksi terkenal dunia, Vasily Demenchukov "Chair balancing".

Telah bekerja di panggung terbesar Moskow, termasuk Festival Seni Internasional Slavyansky Bazar dan Friedrichstadt-palast. Ia begitu piawai dalam menghadirkan tontonan yang akan membuat Anda terkesima.

The Greatest Show di Trans Studio Theme Park Makassar akan menjadi penampilan perdana mereka di Indonesia. Sebuah pertunjukan sirkus internasional yang belum pernah Anda lihat sebelumnya.

Untuk itu pastikan Anda menghabiskan waktu liburan bersama keluarga dan orang terkasih di Trans Studio Theme Park Makassar.

Untuk menyaksikan Sirkus tersebut anda cukup mengeluarkan biaya Rp 255.000, sudah termasuk bermain di semua wahana + 1 botol minuman Yuzu Tea + Door Prize bulanan dan kesempatan memenangkan Grand Prize Umrah/Wisata Religi.(*)