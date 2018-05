Menikah dengan Dipo Latief Februari Lalu, Nikita Mirzani Menyesalkan Satu Hal Ini, Nah Loh!

TRIBUN-TIMUR.COM - Nikita Mirzani sudah melangsungkan pernikahannya dengan kekasihnya, yang diketahui bernama Dipo Latief, pada 18 Februari 2018.

Artis yang dikenal sejak mengikuti ajang Take Me Out ini mengungkapkan, pernikahan mereka dilangsungkan sederhana dan hanya mengundang kerabat dekat.

"Keluarga terdekat saja (yang diundang)."

"Kita kan nikah bukan yang pertama."

"Dari yang mewah, megah, kayak yang temanya taman terbuka sudah, (pernikahan) ketiga ya sudah biasa saja," ujar Nikita Mirzani saat ditemui tim Grid.ID di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (29/5/2018).

Namun dalam prosesi sakralnya, bukan hanya kerabat saja yang turut hadir mengucapkan selamat kepada artis berusia 32 tahun itu.

Ada juga beberapa selebriti yang datang, walau dikemudian hari Nikita Mirzani merasa menyesal sudah mengundangnya.

Pasalnya beberap artis yang diundang dan datang dimomen sakral antara Nikita dan Dipo, menceritakan kepada awak media.

"Ada (artis yang datang)."

"Tapi gua nyesel juga ngundang, hahaha, mereka pada ngomong," lanjut Nikita Mirzani setengah bercanda.

