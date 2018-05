Ternyata Begini Wajah El Barack Sesaat Setelah Dilahirkan, Baru Diungkap Jedar Sekarang

TRIBUN-TIMUR.COM - Jessica Iskandar sempat menyembunyikan potret wajah sang anak, El Barack saat lahir.

Hal ini dikarenakan di awal kelahirannya, potret wajah El menjadi sorotan karena rasa penasaran publik yang cukup tinggi.

Perlahan perempuan yang akrab disapa Jedar ini memerlihatkan baby El ke ruang publik.

Parasnya yang tampan dan menawan mencuri perhatian.

El memiliki wajah bule yang begitu menggemaskan.

Namun, banyak yang penasaran seperti apa potret El Barack saat masih bayi.

Hingga pada Senin (28/5/2018) Jessica membagikan potret bayi El di akun instagram pribadinya @inijedar.

Potret masa bayi El Barack membuat warganet gemas.

"This is the best thing in the world. Being a mom is really important to me," kata Jessica Iskandar.

Bayi El tampak menghadap kamera dengan mata berbinar-binar.

Berikut komentar beberapa warganet yang terpana dengan wajah bayi El.

"Matanya bangus bnget," kata akun @eunn_chan.

"Bule bgt ya buk..." komentar akun @ayusherlyta.

"Jatuh cinta sama ELBARACK ," tulis akun @putrimlyt.

"Hai el barack sehat selalu y nak.jd anak pinter sehat dan buat mommy mu bangga y," kata akun @adrian7fspentoe. (Nakita)