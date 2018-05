Jelang Ramadan, Cabai Keriting, Daging Beku, Hingga Ayam Potong Naik di Pasar Terong

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Ditreskrimsus bersama Dinas Perdagangan Sulsel melaksanakan giat pemantauan bahan pokok di Pasar Terong Jl Masjid Raya Makassar, Senin (14/5/2018).

Ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2018.

Hasil pemantauan, bahan pokok masih stabil seperti telor ayam, gula, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, daging sapi lokal, cabe merah besar.

Namun untuk, cabe keriting mengalami sedikit kenaikan. Begitu juga daging sapi impor beku mengalami kenaikan.

"Terkait dagung sapi impor beku dan akan kami panggil PT Indo Agung dan PT Argo cabang sulawesi selalu importir," kata Kadisdag Sulsel, Hadi Basalama.

Daging ayam Potong mengalami juga mengalami kenaikan. "Ini disebabkan kenaikan harga pakan ternak dan kenaikan kurs dolar AS yang mencapai Rp 14.100 per 1 US Dolar. (*)