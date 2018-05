Jelang Ramadan, Harga Bahan Pokok di Toraja Utara Masih Stabil

Laporan Wartawan TribunToraja.com, Risnawati

TRIBUNTORAJA.COM, RANTEPAO - Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar sentral Bolu Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, masih stabil menjelang bulan Ramadan.

Seorang pedagang di pasar sentral Bolu Mertania mengatakan, selama ini belum ada kelonjakan harga, masih pada harga normal pada umumnya.

"Tidak ada kenaikan harga, masih seperti biasa saja, menjelang bulan puasa harga sembako tidak ada yang naik drastis," ujar Mertania, Sabtu (12/5/2018).

Menurutnya, harga bahan pokok tergantung musim banyaknya barang yang masuk di Toraja dari berbagai daerah.

Bahan pokok seperti bawang, lombok dan tomat masih normal, lombok toraja (katokkon) di jual dengan harga mulai Rp 10 ribu di takaran kecil, dan 50 ribu perkilo.

"Bawang merah dan bawang putih, selalu berubah harga sewaktu-waktu, jika banyak masuk di Toraja harganya normal, jika giliran jarang harganya tiba-tiba naik," ujar pedagang bawang, Yofin.

Harga normal bawang merah dijual 30 ribu hingga 35 ribu perkilo.

Selain itu, harga beras masih 12 ribu per liter sebab rata-rata pedagang di pasar sentral Bolu menjual beras kampung (lokal), dan masyarakatnya lebih dominan menyukai beras kampung.

"Beras yang dijual rata-rata beras kampung, dan orang Toraja lebih banyak menyukainya daripada beras di datangkan dari daerah lain," jelas Yofin.

Untuk harga telur ayam ras terjadi kenaikan, yang bulan lalu dijual Rp 40 Ribu per rak sekarang dijual harga Rp 44 Ribu per raknya., untuk telur bebek dijual Rp 2 Ribu per butir.(*)