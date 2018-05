Tenant Salad Buah Juga Hadir Go Food Festival di Karebosi Link

Go Food Festival di gelar di Karebosi Link Jl Ahmad Yani Makassar, Sulawesi Selatan,

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kabar gembira nih bagi kalian yang doyan pesan-antar makanan melalui aplikasi Go-Food.

Go Food tak hanya menjadi solusi bagi yang suka mengorder makanan lewat online, namun turut membantu pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terutama di wilayah kuliner.

Melalui Go Food Festival di gelar di Karebosi Link Jl Ahmad Yani Makassar, Sulawesi Selatan, sejak 21 April 2018 hingga 21 April 2019 mendatang.

Hadir 50 tenant menawarkan berbagai menu yang kekinian dan hitz.

Salah satunya tenant One Salad yang menjajakan berbagai varian salad yang recommended kalian cobain.

Untuk porsi kecil dibanderol Rp 28 ribu, ukuran sedang Rp 53 ribu dan porsi besar Rp 83 ribu.

Nah, jika extra mayonaise Anda cukup menambah Rp 6 ribu dan exktra keju Rp 6 ribu.

Salah satu karyawan One Salad, Fitri, mengatakan, semenjak Go Food Festival ini hadir para driver go food bolak-balik untuk mengorder.

"Sangat strategis tempatnya juga, karena selain banyak orderan lewat gojek, banyak juga pembeli yang datang untuk makan salad di sini," katanya pada tribun-timur.com, Kamis (3/5/2018).

Fitri berharap, ke depannya Go Food Festival ini semakin ramai.(*)