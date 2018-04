Dilantik, Ketua Laskar Merah Putih Gowa Deklarasi Dukung IYL-Cakka

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, GOWA - Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Gowa, Anwar Usman memberikan dukungan kepada Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar di Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018.

Hal ini disampaikan oleh mantan calon Wakil Bupati Gowa itu saat Apel Siaga LMP se-Sulsel di Lapangan Syekh Yusuf Sungguminasa, Gowa, Selasa (24/4/2018) sore.

"LMP all out memenangkan Punggawa Macakka, tak perlu ditawar lagi. Kami terpanggil, karena beliau punya komitmen dan punya bukti nyata," kata Usman via rilis ke TribunTimur.com.

Ichsan Yasin Limpo juga diundang khusus sekaligus mendengarkan pernyataan sikap pengurus dan kader.

Saat Pilkada Gowa 2015, Anwar Usman maju melawan Adnan Purichta Ichsan, yang tidak lain adalah putra Ichsan Yasin Limpo.

Anwar berpasangan dengan Sjahrir Daeng Jarung.

Namun, dia kalah dari Adnan Purichta Ichsan-Abd Rauf Karaeng Kio.(*)