Asyik, Gramedia Sale Diperpanjang Hingga 30 April 2018

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--Gramedia Mal Panakukang (MP) menggelar Gramedia Sale di lantai dua depan Matahari, Jl Pengayoman, Makassar, Sulawesi Selatan.

Sebelumnya pameran ini mulai 26 Maret hingga 17 April, namun antusias pengunjung yang luar biasa akhirnya diperpanjang hingga 30 April 2018 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Sales Superintendent Gremedia MP, Andi Muhammad Nurharnin, saat menginformasikan hal tersebut melalui pesan WhatsApp pada Tribun Timur, Rabu (18/4/2018).

"Sebelumnya pameran ini dijadwalkan sampai tanggal 17 April 2018, tetapi karena melihat animo pengunjung yang semakin meningkat Pimpinan Gramedia Makassar pak Kristiono memutuskan untuk menambah masa pameran hingga 30 April 2018," katanya.

Promo yang ditawarkan juga ditambah, tidak hanya menjual buku mulai 5000 dan diskon 10 persen untuk semua buku new arrival dan best seller. Melainkan pengunjung dapat pula menikmati diskon 25 persen setiap pembelian empat buku anak atau novel terbitan gramedia pustaka utama.

"Hingga diperpanjangnya promo ini, buku novel dan buku cerita masih paling banyak diserbu dibanding buku lainnya, seperti bukunya Dilan dan novel terbaru Boy Candra juga diskon," jawabnya.

Menariknya lagi buku terbaru Hello Salma dan buku masakan Home Cokking juga tersedia, semua didiskon.

"Tersedia juga tas sekolah dan tas laptop diskon hinga 40 persen. Spiker dan hedsed JBL diskon hingga 50 persen. Diskonya ini tidak akan ditemukan di toko hanya ada di pameran ini," ujarnya.

Boneka bantal doraemon juga paling diminati dari harga Rp 299 ribu menjadi Rp 99 ribu. (*)