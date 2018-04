Semangka Merah Non Biji Turun Harga di Giant, Cek Promonya di Sini

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Manajemen Giant Ekstra dan Ekspres menawarkan promo turun harga untuk aneka buah, daging, susu hingga camilan. Berlaku syarat dan ketentuan.

Promo hingga Minggu (15/4/2018) besok. Buah turun harga seperti Pear Ya Lie RRC dari Rp 1.830 per 100 gram menjadi Rp 1.650 atau hemat Rp 180.

Selanjutnya ada Jeruk Mandrin Pakistan Impor dari Rp 2.590 per 100 gram turun hingga Rp 1.890. Apel Fuji RRC dari Rp 3.410 per 100 gram menjadi Rp 2.990.

Ada juga Semangka Merah Non Biji (A) dari harga Rp 890 per 100 gram menjadi Rp 720. Kentang Tes seharga Rp 1.340 per 100 gram sisa Rp 850.

Sementara untuk daging ada Ayam Pejantan 600 hingga 700 gram dari Rp 38.900 turun menjadi Rp 37 ribu. Ati Sapi dari Rp 5.990 per 100 gram menjadi Rp 4.690.

Lalu Lele Hidup dibanderol Rp 2.450 per 100 gram turun menjadi Rp 1.990. Otak-Otak Curah dari Rp 5.950 per 100 gram menjadi Rp 3.990.

Sementara produk susu turun harga diantaranya SGM Eksplor 1 plus vanila/madu 900 gram dari Rp 84.400 menjadi Rp 75.900. Indomilk Susu Kental Manis 385 gram dari Rp 9.300 menjadi Rp 7.900.

Begitu juga dengan Susu ibu hamil dan menyusuhi Prenagen Mommy 400 gram seharga Rp 69 ribu menjadi Rp 62 ribu. Diamond Susu Segar 946 ml dari harga Rp 22 ribu menjadi Rp 16.900.(*)