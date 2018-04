RUPS GMTD Setujui Pembangian Dividen Rp 1,62 Miliar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan diumumkan direksi PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) di Hotel Aryaduta Jl Penghibur Makassar, Kamis (5/4/2018).

Dalam papatan publik, selain perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan juga ada pembagian Dividen untuk tahun buku 2017 sebesar Rp1,62 miliar atau Rp 16 per saham.

Hal ini setara dengan imbal hasil sebesar 0,16% terhadap harga per lembar saham Rp10.175 per saham per 30 Desember 2017.

Presiden Direktur GMTD, Andi Anzhar Cakra Wijaya menuturkan fokus GMTD ke depan adalah untuk terus meluncurkan unit-unit rumah hunian di kisaran harga Rp300-600 juta untuk meningkatkan penetrasi pasar di segmen menengah kebawah.

"Kami optimis dan percaya bahwa permintaan untuk segmen perumahan dan komersial yang berkualitas di Makassar, Sulawesi Selatan masih akan terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari sektor tambang, pariwisata, dan pembangunan infrastruktur wilayah ini," ujarnya.

Perseroan menetapkan strategi marketing push and pull dengan penekanan kepada penjualan melalui tim pemasaran dan agen properti yang handal dan kampanye gencar melalui media cetak dan online.

"Pembagian dividen sebesar Rp1,62 miliar merupakan komitmen kami untuk mempertahankan imbal hasil kepada para pemegang saham dengan mendistribusikan dividen tahunan. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham, mitra usaha, pemasok, seluruh karyawan atas kerja keras dan dukungannya kepada Perseroan sepanjang tahun ini," katanya. (*)