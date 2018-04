PD Parkir Makassar Klaim Terminal Parkir Elektronik Akuntabel dan Transparan

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Vertikal Akses Asia bersama PD Parkir Makassar Raya menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang penerapan Terminal Parkir Elektronik di Makassar, Rabu (4/4/2018).

Dengan adanya MoU ini, Makassar akan menerapkan terminal parkir yang merupakan metode pembayaran perparkiran menggunakan teknologi.

Metode ini telah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Palembang, Balikpapan, dan Bali.

Dirut PD Parkir Makassar, Irianto Ahmad mengklaim sitem pembayaran menggunakan metode ini akuntabel dan transparan.

Dengan demikian, kata Irianto, kepercayaan masyarakat bahwa pembayaran parkir mereka akan masuk langsung ke PD Parkir cukup tinggi.

“Masyarakat akan membayar sendiri, menyaksikan sendiri, melihat bukti pembayarannya sendiri sehingga akuntabilitas dan pengelolaan parkir betul-betul professional,” ujarnya.

Menurutnya, upaya ini juga dalam rangka mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Makassar sebagai kota dunia.

Sarana ini nantinya akan diletakan di beberapa lokasi, baik on the street maupun off the street.

Untuk percobaan, alat ini sementara akan dipasang di depan tempat usaha dan perkantoran yang diperbolehkan menjadi lokasi parkir.

Adapun tarif yang diberlakukan, sementara masih menggunakan tarif lama yakni roda dua Rp2000 dan roda empat Rp3000.

Selain Vertikal Akses Asia, Irianto menambahkan akan menggaet pihak perbankan, terutama dengan penggunaan kartu elektronik sebagai alat bayar. (*)