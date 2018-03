Dalton Hotel Makassar juga Tawarkan Paket Paskah, Harga Mulai Rp 388 Ribu

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Menyambut Hari Paskah, Jumat, 30 April 2018, Dalton Hotel Makassar menghadirkan Promo Easter Package.

Promo tersebut dimulai dengan harga Rp 388.000 per malam, Rp 758.000 per dua malam, dan Rp 1.098.000 per tiga malam untuk kamar superior.

"Kami optimis dengan promo room ini diharapkan dapat mendongkrak occupancy 20-25 persen. Untuk stay periodenya dimulai dari 30 Maret hingga 1 April 2018," kata Marketing Communication Dalton, Irma M, Kamis (29/3/2018).

Perempuan yang akrab disapa Chimod tersebut menambahkan, benefit dari promo easter package antara lain peralatan mewarnai untuk anak-anak, berlaku untuk 30 reservasi pertama.

Lalu breakfast untuk dua orang, swimming pool untuk dua orang, free wifi, free parking, welcome drink, diskon laundry 15 persen, Delta spa diskon 20 persen.

Serta free room karaoke dua jam di Lagina Executive Karaoke, dan diskon F&B 20 persen untuk lunch, syarat dan ketentuan berlaku.

"Untuk reservasi bisa langsung ke reservasi kami di nomor 0411-4830222 atau 08114183022 bisa juga mengakses web kami di www.dalton-hotels.com," jelasnya.(*)