Sayur Mayur Makin Mahal di Pasar Sentral Sinjai, Begini Rinciannya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI BARAT - Harga sayur mayur di Pasar Sentral Sinjai, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, mulai naik, Rabu (28/3/2018).

Bawang merah misalnya senilai Rp 20 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp15 ribu per kilogram.

Cabai kecil Rp 30 ribu perkilogram dari sebelumnya Rp 25 ribu per kilogram, cabai keriting Rp 35 ribu perkilogram dari harga sebelumnya Rp 20 ribu per kilogram.

Bawang putih Rp 30 ribu per kilogram dari 25 ribu per kilogram, kentang Rp 20 per kilogram dari harga sebelumnya Rp 15 ribu per kilogram.

Berbeda dengan harga wortel Rp 5 ribu per kilogram yang masih tetap.

Sedang tomat Rp 8 ribu per kilogram, sebelumnya Rp 10 ribu per kilogram.

"Baru dua pekan naik begini. Sebelumnya normal saja. Ini karena pasokan kurang dan faktor musim," kata salah seorang pedang di Pasar Sentral Sinjai, Udin.

Sementara harga beras masih cukup mahal, salah satunya beras Syeherang Rp 8 ribu per liter hingga Rp 8,5 ribu per liter. (*)