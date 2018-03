Inov-Tech Antarkan Mahasiswa Komputer UMI ke Panggung GIW 2018 di Malaysia

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Satu lagi prestasi membanggakan berhasil ditorehkan mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Kali ini giliran Irwan Ardiansyah, mahasiswa ilmu komputer yang berhasil lolos pada babak grand final Global Ideapreneur Week (GIW) 2018.

GIW 2018 diselenggarakan oleh Studec International bekerja sama dengan Malaysian Global Innovation and Creativity Centre (MaGIC).

Kegiatan bertajuk “Designing The Future as an Enterpreneur” di Malaysian Global Innovation and Creativity Centre, Cyberjaya, Malaysia selama 4 hari, 3-6 April 2018.

GIW merupakan sebuah kompetisi Pe Start Up yang bertujuan untuk menggali potensi, kreatifitas dan Inovasi pemuda dalam menggunakan, mengembangkan atau menciptakan bisnis yang berdaya saing global.

Dalam Kegiatan ini, terdapat seminar interaktif selama tiga hari dan pada hari terakhir peserta akan berkompetisi untuk mempresentasikan paper hasil ide dan inovasinya di bidang kewirausahaan digital.

Irwan Ardyansah tampil dengan startupnya yang dinamai “Inov-Tech” untuk mempublikasikan sekaligus mengkomersialkan inovasi yang pernah dibuat oleh anak bangsa di seluruh Indonesia.

Kemudian Inovasi-inovasi tersebut akan dipilih dan diseleksi berdasarkan inovasi yang mempunyai kebermanfaatan yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia.(*)