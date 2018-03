WOW! Kolonel John Mandagi, Tukang Gojek Berpangkat Tertinggi dari Makassar, Lihat Fotonya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Old soldiers never die, they simply fade away.

Purnawirawan tentara tak pernah mati, mereka hanya memudar.

Itulah potongan pidato perpisahan Panglima Perang Amerika di Pasifik, Jenderal Douglas MacArthur, di depan anggota kongres Amerika Serikat, 19 April 1951.

Tiga belas tahun setelah pidato, panglima pangkalan perang tentara Amerika di Philipina itu, berpidato, sang jenderal meninggal dunia di usia 84 tahun.

Dan, perannya di sejumlah perang dunia II, hingga kini tetap dikenang. Meski, memang mulai memudar di era millennial ini.

Kolonel purnawirawan John Mandagi (65), mantan Komandan Satuan Komunikasi Komando Wilayah Pertahanan (Kowilhan) III Sulawesi di Makassar, hanya tersenyum saat diingatkan tentang ‘kutipan’ itu, Jumat (9/3/2018) sore.

Dengan fasih dia mengulang kutipan itu kepada reporter tribun-timur.com.