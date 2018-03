Harga Bumbu Dapur di Jeneponto Naik, Bawang Merah Jadi Rp 20 Ribu Sekilo

Laporan Wartawan TribunJeneponto.com, Muslimin Emba

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - Sejumlah bahan kebutuhan dapur mengalami kenaikan harga di Pasar Turatea, Jl Pahlawan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Pantauan TribunJeneponto.com, Rabu (7/3/2018) siang, aktivitas jual beli di lods penjualan buah dan sayuran pasar itu terlihat tidak begitu ramai.

"Hampir semua naik, memang tidak terlalu ramai penjualan tapi pasokan kurang, jadi harga naik. Itu sudah seminggu yang lalu," kata pedagang, Haja Ada (42).

Pasokan sayur dan buah di pasar itu didominasi dari Kecamatan Rumbia dan luar Kabupaten Jeneponto. "Ada dari Malakaji, Bantaeng, Bulukumba, tapi kalau khusus bawang putih itu saya dapat dari Pasar Terong Makassar," jelasnya.

Adapun item bumbu dapur yang mengalami kenaikan, yakni Bawang putih dari harga Rp 25 ribu naik Rp 35 ribu per kilogram, Kentang dari harga Rp 5 ribu, naik Rp 10 ribu per kilogram.

Cabe besar dari harga Rp 20 ribu naik Rp 35 ribu per kilogram, Cabe kecil atau cabe rawit dari harga Rp 20 ribu naik Rp 35 ribu per kilogram, Cabe keriting dari harga Rp 20 ribu naik Rp 30 ribu per kilogram, dan Bawang merah dari Rp 10 ribu naik Rp 20 ribu per kilogram.(*)