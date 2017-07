Penasaran Lihat Aksi Kungfu Shaolin dari Afrika? Yuk Nonton di Four Points, HTM Mulai Rp 50 Ribu

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Girinaga Entertainment menghelat Makassar-Africa Art and Culture Exchange di Four Points by Sheraton Jl Landak Baru Makassar, Minggu 12 Agustus mendatang.

Persiapan aksi Shaolin Kungfu yang dipadukan dengan beragam acara ini sudah sampai 80 persen.

"Minus 11 hari kita manfaatkan untuk menyebar tiket dan undangan. Sembari menunggu 34 pemain dan crew Amithofo Care Center yang datang 9 Agustus mendatang," kata Steering Committee event, Roy Ruslim

Bertemakan With Love We Are Here, Makassar-Afrika Art and Culture Exchange tidak hanya menampilkan shaolin kungfu dengan beragam atraksi bela diri, musik, dan tarian. Tapi budaya Makassar yang dikemas spesial untuk menghibur warga Makassar.

"Shaolin kungfu akan dipentaskan oleh anak-anak berusia 8-15 tahun yang berasal dari Malawi dan Lesotho, Afrika. Dalam show tersebut, anak-anak dari Afrika akan memperagakan teknik bertarung yang selama ini mungkin hanya di saksikan dalam film maupun layar lebar lainnya," ujarnya.

Ada juga tarian empat etnis, tarian Girinaga etnis Tionghoa, dan tarian asli Afrika. "Sebenarnya tujuan kami mengadakan event ini untuk menginspirasi anak-anak muda. Saudara kita dari Afrika akan unjuk kebolehan di hadapan warga Makassar. Selain itu melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah," jelasnya.

Harga tiket reguler dibanderol mulai Rp 50 ribu, VIP Rp 150 ribu dan VVIP Rp 500 ribu. "Target penonton 2.500 orang, panggungnya seluas 30 meterx10 meter, dengan background LED 20 meter x 4 meter," kata Roy. (*)