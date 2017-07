Ini Alasan Orang Jeneponto Selalu Pecahkan Rekor Pengantar JCH Terbanyak

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - Pengantar Jamah Calon Haji (JCH) asal Jeneponto kerap membeludak di Asrama Haji Sudiang, Makassar.

Bahkan, mereka bermalam di sekitar asrama haji karena setelah mengantar ke asrama mereka ingin melihat keluarganya itu meninggalkan asrama menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

Tiap tahunnya, ratusan hingga ribuan pengantar JCH asal daerah berjuluk Bumi Turatea itu, penuhi halaman luar hingga dalam asrama.

Ratusan mobil pengantar JCH Jeneponto pun kerap membuat macet jalan masuk asrama.

Pihak panitia Haji dan Umrah Kemenag Jeneponto pun kerap mendapat teguran untuk menertibkan para pengantar.

"Tapi mau bagaimana lagi, kalau ada orang putus urat lehernya berikan imbauan, saya mungkin orangnya," kata Kasi Penerimaan Haji dan Umrah Kemenag Jeneponto H Maimunah ditemui di ruangannya, Jl Lanto Dg Pasewang, Kecamatan Binamu, Jumat (28/07/2017) sore.

Kenekatan para pengantar itu rupanya punya alasan tersendiri.

"Tiap kali saya imbau, mereka hanya tersenyum, alasannya mereka berharap jika tahun ini dia (pengantar) yang mengantar keluarganya, kelak dirinya juga diantar untuk naik haji, itu alasan mereka," ujar Maimunah.

Selain menaruh harapan beberapa pengantar juga menjadikan moment pemberangkatan JCH sebagai ajang kenangan.

"Ada juga yang pergi mengantat dengan alasan ingin merasakan kembali saat mereka berangkat haji dulu," tuturnya.

Jumlah JCH Jeneponto tahun ini yang akan diberangkatkan 22 Agustus mendatang mencapai 344 orang.

"Kita prediksi jumlah pengantarnya itu sekitar 500 an mobil, karena tahun lalu saja hanya 200 an lebih jamaah, jumlah pengantarnya sekitar 300 an mobil," ungkap Maimunah.

JCH Jeneponto tergabung dalam kloter 31 bersama dengan JCH Kabupaten Pangkep.