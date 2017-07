Operasi di Pasar Sentral Malili, Polres Luwu Timur Rilis 27 Harga Sembako

Laporan Wartawan TribunLutim.com, Ivan Ismar

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Tim gabungan Polres Luwu Timur menggelar operasi sembako di Pasar Sentral Malili, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kamis (20/7/2017).

Tim gabungan itu terdiri dari unit Reserse Kriminal (Reskrim), Intelijen dan Keamanan (Intelkam), Binmas dan Propam.

"Ini cek harga apakah stabil di pasaran," kata Kasat Reskrim Polres Luwu Timur, Iptu Akbar Andi Malloroang kepada TribunLutim.com.

Dalam operasi itu, polisi merilis 27 item harga barang yang dijual pedagang diantaranya,

1. Beras Rp 8 ribu-Rp 9 ribu per Kg

2. Cabai besar merah Rp 24 ribu per Kg

3. Cabai rawit Rp 65 ribu per Kg

4. Bawang merah Rp 38 ribu per Kg

5. Bawang putih Rp 37 ribu per Kg

6. Kacang tanah Rp 27 ribu per Kg

7. Jagung pipilan kuning Rp 4 ribu per Kg

8. Tomat Rp 20 ribu per Kg

9. Kentang Rp 18 ribu per Kg

10. Kacang hijau Rp 20 ribu per Kg

11. Gula pasir Rp 13 ribu per Kg

12. Minyak goreng Rp 14 ribu per liter

13. Tepung terigu Rp 9 ribu per Kg

14. Daging sapi Rp 110 ribu per Kg

15. Daging ayam broiler kecil Rp 38 ribu per ekor

16. Daging ayam broiler besar Rp 48 ribu per ekor

17. Telur ayam ras Rp 38 ribu er rak

23. Ikan teri asin Rp 95 ribu/kg

24. Ikan bandeng Rp 20 ribu/kg

25. Ikan kembung Rp 35 ribu/kg

26. Ikan tongkol Rp 30 ribu/kg

27. Gas elpiji 3 kg Rp 21 ribu/tabung