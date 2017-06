UKI Paulus Rapat Tahunan BKPTKI di Denpasar

Citizen reporter

Dr Yoel Pasae, ST, MT

Wakil Rektor IV UKI Paulus

UKI Paulus bersama sekitar 50 perguruan tinggi yang tergabung dalam Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Kristen di Indonesia (BKPTKI) hadir dalam Konvensi Akademia dan Rapat Tahunan di Hotel Puri Saron Seminyak Kuta-Bali 31 Mei sd 4 Juni 2017.

Tema pertemuan tahun ini adalah Peran Perguruan Tinggi Kristen untuk menciptakan Perdamaian Dalam Kebhinekaan di Indonesia.

Ketua BKPTKI Prof Dr Nindyo Pramono mengatakan bahwa tema itu dipilih untuk menyatakan peran kongkrit semua anggota BKPTKI dalam menciptakan perdamaian di Indonesia yang diimplementasikan langsung dalam Tridarma Perguruan Tinggi.

Hadir dalam pertemuan tersebut Dewan Pembina Prof Dr Jonathan Parapak, M Eng, dan Prof Dr JE Sahetapy.

Dari UKI Paulus hadir Rektor Dr Ir Josefine E Latupeirissa, MT, Wakil Rektor I, Wakil Rektor III, dan Wakil Rektor IV, Dr Yoel Pasae, ST, MT.

Dari mitra luar negeri hadir Dr Angela Wong Wai Ching, Vice President for Program United Board for Christian Higher Education in Asia, Dr Hope Antone Program Director for Southest Asia UBCHEA, dan 10 perwakilan perguruan tinggi dari Timor Leste.(*)