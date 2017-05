Kata Sejumlah Media Intenasional saat Soroti Aksi 'Gila' Pesulap Demian Aditya

TRIBUN-TIMUR.COM - Spektakuler!

Ungkapan ini mungkin sangat pantas ditujukan terhadap aksi pesulap asal Indonesia, Demian Aditya.

Lewat aksi 'gilanya', suami Sara Wijayanto itu berhasil menaklukan hati para juri dan penonton ajang pencarian bakat America's Got Talent 2017, mereka terpesona.

Bahkan, juri asal Inggris, Simon Cowell, yang biasanya sinis dan temperamental dalam berkomentar, kali ini dibikin terpukau tanpa bisa berkata-kata banyak.

Tak hanya itu, aksi menantang maut Demian itu juga mendapat sorotan dari media-media internasional.

Salah satunya laman situs Just Jared yang menilai aksi Damien membuat panggung malam itu benar-benar 'meledak'.

Bahkan, situs Just Jared menilai aksi Demian membuat penonton ingin menekan tombol 'rewind' untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya di pangung tersebut.

"One of the auditions that blew us away on America’s Got Talent‘s first night was from escape artist Demian Aditya, whose performance made us press the rewind button to see what actually happened!" tulis editor Just Jared.

Sementara, ET Online menilai aksi Demian ini sebagai salah satu penampilan paling menakjubkan malam itu.

"Kalian tak akan pernah percaya bagaimana aksi ini berhasil," tulis editor situs tersebut.