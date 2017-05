Nginap 3 Hari di Whiz Prime Hanya Rp 929 Ribu

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Harga spesial untuk paket inap selama Ramadan ditawarkan manajemen Whiz Prime Hotel, Jl Sultan Hasanuddin Makassar.

Spesial harga yang di maksud yaknu, inap semalam dibanderol Rp 329 ribu/nett/room, inap dua hari kisaran Rp 639 ribu/nett/room, dan inap 3 hari Rp 929 ribu/nett/room

Sales Executive Whiz Prime, Rezky Wahyuni via WhatsApp, menuturkan, paket ini sudah termasuk free breakfast atau sahur untuk 2 pax dan free welcome drink plus takjil upon arrival.

"Juga termasuk diskkn 10% Room Service, diskon 10% laundry, free access swimming Pool, free wifi all hotel area, dan free internet access," kata Rezky, Minggu (28/5/2017)

Spesial harga tersebut berlaku mulai 26 Mei hingga 26 Juni tahun ini. (*)