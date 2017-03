Guru yang Masih Jomblo Siap-siap, Bakal Jadi Prioritas Mutasi ke Daerah

TRIBUN-TIMUR.COM - Pembagian ulang (redistribusi) tenaga guru di sekolah tingkat SMA/SMK/SLB negeri di Sulawesi Selatan menjadi salah satu prioritas Kadis Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo setelah menerima pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat.

Demikian dipaparkan dalam rilis yang diterima tribun-timur.com dari humas Dinas Pendidikan Sulsel M Ibrahim Halim.

Lalu, guru yang mana yang bakal didistribusi ulang oleh Disdik Sulsel? Hati-hati para guru berstatus jomblo. Anda adalah target utama None, sapaan akrab Irman.

Apakah None serius? Bisa jadi. Sebab, pada belasan kali pertemuan dengan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah di kabupaten/kota, None berulang kali menenangkan para guru yang sudah berusia lanjut.

"Saya mendapat laporan. Katanya banyak (guru) yang sudah resah. Takut dilempar ke daerah," kata None dalam rilis tersebut.

Padahal, lanjut None, pihaknya juga punya hati. Ia tentu tidak akan memutasi ke daerah guru-guru yang sudah mau pensiun.

"Bergembiralah buat yang masih lajang (bujang) karena Andalah target utama saya. Siapa tahu justru di daerah baru itulah Anda dapat jodoh," kata None mengulangi di hadapan guru dan kasek di Jeneponto.

None memang sedang menggodok ulang distribusi guru di Sulsel setelah pemetaan yang pihaknya lakukan telah selesai. Hasil pemetaan itu menunjukkan terdapat banyak ketimpangan. Ada daerah yang gurunya kurang tapi ada pula justru berlebih. Untuk itulah redistribusi guru merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan.