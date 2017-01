Jose Manuel Barroso: Perdamaian Tidak Diberikan Tapi Diperjuangkan

Mantan Perdana Menteri Portugal H.E Jose Manuel Barroso membawa Kuliah Umum di Baruga Pettarani Universitas Hasanuddin, Jl Perintis Kemerdekaan, Kamis (26/1/2017).Kuliah umum yang bertema “From National to Regional and Global Governance” ini dihadiri oleh ratusan mahasiswa dan dosen dari berbagai perguruan tinggi di Makassar. tribun timur/muhammad abdiwan

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Universitas Hasanuddin (Unhas) Gelar Kuliah Umum yang difasilitasi Internasional Peace Foundation di Auditorium AP Pettarani Kampus Tamalanrea Unhas, Kamis (26/1/2017).

Kuliah Umum tersebut menghadirkan Peraih Nobel Perdamaian Tahun 2012, HE Jose Manuel Barroso sebagai narasumber tunggal.

Pada Kuliah Umum yang dihadiri sivitas Unhas dan mahasiswa dari berbagai Kampus di Makassar, HE Jose Manuel Barroso memaparkan materi dengan judul From National to Regional and Global Governance.

HE Jose Manuel Barroso mengatakan bahwa di era globalisasi ini tidak ada lagi sekat antara bangsa sehingga suatu negara tidak boleh lagi menutup diri dengan negara lain.

Meski demikian ada saja negara yang justru menutup diri di era globalisasi ini seperti kejadian Brexit, ungkap HE Jose Manuel Barroso memberikan contoh.

Selanjutnya HE Jose Manuel Barroso mengatakan perdamaian adalah milik semua orang bukan miliki sekelompok orang.

Mewujudkan perdamaian tersebut dibutuhkan pemahaman antara budaya dengan mengedepankan nilai kemanusiaan bukan ego kelompok.

"Perdamaian itu bukan sesuatu yang diberikan tetapi diperjuangkan secara bersama," tegasnya.

Salah satu yang juga menjadi persoalan di era globalisasi adalah pasar bebas, dimana tidak hanya berbicara tentang ekonomi tetapi juga berbicara tentang budaya dan sosial.

Rektor Unhas, Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu MA mengatakan suatu kebanggan bagi Unhas karena HE Jose Manuel Barroso bisa hadir berbagi pengalaman terkait perdamaian dan kemanusiaan.(*)