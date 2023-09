Ojie Tralala: Saya Bukan dari Fandom Manapun, Tapi Saya Suka Dengar Lagu K-Pop

TRIBUN-TIMUR.COM - Kemampuan Ojie Tralala dalam menyanyikan lagu-lagu K-Pop dengan sangat lancar telah mencuri perhatian banyak warganet.

Namun, di balik bakatnya yang luar biasa, siapa sebenarnya girlband K-Pop yang diidolakan oleh Ojie Tralala?

Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Ojie Tralala dengan jujur mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki fanatisme terhadap siapa pun di dunia K-Pop.

Ia hanya menikmati lagu-lagu K-Pop, terutama karya-karya dari girlband K-Pop.

“Saya bukan dari fandom manapun. Saya sekedar suka dengar (suka lagu K-Pop),” ungkap Ojie dikutip Tribunjogja.com, Jumat (15/9/2023).

Lebih lanjut, Ojie membagikan beberapa girlband K-Pop yang menjadi favoritnya.

“Grup (K-Pop) yang saya suka, Wonder Girls, BLACKPINK, Dreamcatcher, dan lain-lain. Lebih seneng dengerin (lagu K-Pop) yang girl group-nya aja,” ungkap Ojie Tralala.

Namun, bukan hanya lagu-lagu K-Pop yang menjadi selera musik Ojie Tralala.

Ia juga mengakui bahwa dirinya menyukai semua jenis musik, termasuk metal, hardcore, punk, dan rock.

"Saya menyukai semua jenis musik. Metal, hardcore, punk, rock, dan berbagai genre lainnya juga saya nikmati," kata Ojie Tralala.

Ojie Tralala, yang akrab disapa sebagai Bang Ojay, juga mengungkapkan bahwa sudah lama ia tidak pergi karaoke di tempat karaoke.

Meskipun demikian, bakat menyanyinya tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang yang mengagumi keragamannya dalam dunia musik.

Namun, saat pergi ke tempat karaoke untuk menyanyi dan melepas penat, ia mengaku sering menyanyikan lagu 'My Love' dari Westlife dan lagu 'We Are Young' dari fun.

“Kayaknya terakhir karaoke dah lama banget dehhh. Gak inget. Dan itu pun saya nggak pernah nyanyiin lagu K-Pop,” kata Ojie Tralala.