Pameran, Night Run hingga Konser Bakal Meriahkan Phinisi Hospitality Fair 2023

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Phinisi Hospitality Indonesia (PHI) bakal menggelar Phinisi Hospitality Fair (PHF) 2023 pada 13-17 September 2023.

Event yang dihadirkan Phinisi Hospitality Indonesia (PHI) ini memiliki banyak rangkaian acara, seperti pameran, night run hingga konser musik.

Demikain dipaparkan manajemen PHI Group dalam konferensi pers yang digelar di Lobby Bira Phinisi Point (PiPo) Makassar, Senin (11/9/2023).

Hadir Corporate Director Sales & Marketing of PHI Group Ellen Tantri S, Ketua Panitia PHF 2023 Nilam Budi S, Marcom Manager Claro Makassar Ricwan Wahyudi, Marcom Manager Dalton Makassar Audy, Marcom Manager The Rinra Makassar Umay Adrizah, Head of Event & Promotion PiPo Atika MJ, dan Marcom Manager Almadera Makassar Urfia.

Phinisi Hospitality Fair sendiri merupakan gelaran festival tahunan yang dihadirkan PHI Group.

Phinisi Hospitality Fair 2023 mengusung tema ‘PHIestival Unlock, A spectakuler festival and exhibition’.

Corporate Director of Sales and Marketing PHI, Ellen Martha Silaen menjelaskan, tahun ini merupakan kelima kalinya hadirkan Phinisi Hospitality Fair.

“Di tahun kelima gelaran PHF 2023 hadir menambahkan beberapa konten menarik dengan mengusung 3 core-value yaitu Creativity, Lifestyle dan Entertainment,” jelasnya.

Ketua Panitia PHF 2023 Nilam Budi S memaparkan, rangkaian acara dimulai dari pameran dan berbagai activity menarik akan digelar 13 hingga 17 September 2023.

Lokasi paneran bedada di atrium Amsterdam dan Tokyo, Phinisi Point Makassar.

Pameran ini akan mengadirkan para kreator dan pengusaha untuk menampilkan produk dan kreativitas.

Pameran akan diikuti 100 booth otomotif, kesehatan dan kecantikan, tours & travel, wedding, fashion/clothing, sneakers, coffee & roastert, seni budaya, pendidikan dan hospitality.

Selain itu, ada juga PiPo Night Run yang bakal digelar pada 15 September 2023 dengan du kategori, yakni 5K dan 10K.

“PiPo Night Run itu sudag lebih 3.000 peserta yang mendadtar. Ini tentunya seru-seruan di malam hari,” papar Nilam.