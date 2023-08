4 Unit Hotel PHI Siapkan Menu Spesial di F8, Harga Mulai Rp 10 Ribu

Corporate Director of Sales and Marketing PHI Ellen Martha Silaen bersama jajaran Marcom Manager 4 Unit Hotel PHI di Almadera Hotel Makassar.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Unit hotel Phinisi Hospitality Indonesia (PHI) bersiap menyambut ajang internasional F8.

Empat Hotel PHI The Rinra, Claro, Almadera dan Dalton Makassar mulai menyiapkan sajian terbaik.

Hal ini disampaikan Corporate Director of Sales and Marketing PHI Ellen Martha Silaen di Almadera Makassar, Rabu (16/8/2023).

"Kali ini tetap ambil dua booth nomor 8 dan 9 lokasinya khusus hotel dan resto," jelas Ellen Martha.

"Di ajang sudah kita kemas dengan harga terjangkau. Mulai dari makanan yang take away maupun dine in. Kita sediakan meja juga," lanjutnya.

The Rinra Makassar akan menyediakan Food and Baverages (FnB) dengan harga terjangkau Rp 35 ribu.

Tak hanya itu, minuman menyegarkan juga dijajakan cukup dengan harga Rp 30 ribu

"Untuk FnB all item Rp 35 ribu. Menu yg disajikan beef fajitas, chicken hainan rice, Pennacota, big slice pizza," kata Marcom Manager The Rinra Makassar Umay Adrizah

"Ada aneka jus menyehatkan, green detox, mocktails," sambungnya

Voucher kamar juga disiapkan bagi pengunjung F8.

Sementara itu, Claro Makassar menyiapkan menu khusus khas Timur Tengah

"Chicken syawarma dengan harga Rp 25 ribu. Itu akan kita jual selama F8," jelas Marcom Manager Claro Makassar Ricwan Wahyudi.

Dalton Makassar juga akan menyajikan menu khususnya.

Diantaranya nasi bakar, korean toast bread, aneka roti.