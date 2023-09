Profil Annisa Maharani, Siswi Athirah Raih Grand Winner Crown Ambassador International di Filipina

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Suara tepuk tangan terdengar jelas saat Annisa Maharani (10) menyapa tamu tasyakuran di Ballroom Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Minggu (10/9/2023).

Acara tersebut adalah syukuran atas prestasi Annisa Maharani sebagai Grand Winner Crown Ambassador International 2023 yang digelar di Filipina, beberapa waktu lalu.

Annisa Maharani merupakan putri dari pasangan Iswari dan Iswan Ngawi.

Saat ini, Annisa, sapaan akrabnya, duduk di bangku kelas lima di Sekolah Islam Athirah, Jl Kajaolalido, Kota Makassar.

Crown Ambassador International sendiri bukan hanya sekadar ajang model internasional.

Ajang tersebut juga menampilkan bakat hingga skill ilmu pengetahuan secara umum.

Dalam acara bergengsi itu, Annisa menampilkalkan kostum bernuansa Toraja.

Begitu juga dengan sesi bakat, yang menampilkan tarian asal Toraja, Sulsel.

“Senang sekali, banyak bertemu dengan teman-teman baru,” kata Annisa.

Siswi kelahiran 23 Januari 2013 ini mengaku bahwa prestasi yang diraihnya berkat semangat dan dukungan berbagai pihak.

Ia juga senantiasa memegang motto agar tidak mudah putus asa.

“Jangan putus asa, semangat dan terus belajar,” tuturnya.

Tante Annisa, Iswarni mengatakan bahwa sejak umur 4 tahun, Annisa sudah mengikuti kompetisi model.

Keinginan Annisa pun didukung penuh pihak keluarga.

“Memang dia yang mau, dari kecil sudah mau ikut, jadi memang banyak dia ikut kompetisi,” katanya.

Diketahui, dalam ajang tersebut, Annisa juga memborong beberapa penghargaan yakni best in talent, best in costume, best ini formal attire, best in arrival attire, best in casual attire, dan first runner up best in sport attire. (*)