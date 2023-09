Pemain PSM Makassar Diliburkan, Intip Kegiatan Everton Nascimento Selama Berada di Bali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Striker PSM Makassar Everton Nascimento berkunjung ke Ricardo Medeiros atau RM Sport di Bali.

Selama libur kompetisi Liga 1, Everton Nascimento, memilih menetap di Bali dibanding pulang ke Brasil.

RM Sport merupakan wadah bagi anak usia dini yang punya minat bermain futsal dan sepakbola.

Pemiliknya adalah Ricardo Medeiros seorang pria asal Brasil.

Video yang diunggah Instagram RM Sport Indonesia, Jumat (8/9/2023), tampak Everton Nascimento ikut bermain futsal.

“Thank you for your visit Everton,” kata RM Sport dalam postingan Instagramnya.

Unggahan itu diupload ulang oleh Everton di akun Instagramnya.

Para pemain dan klub punya cara tersendiri dalam menjalani jedah kompetisi.

PSM Makassar memilih untuk meliburkan pemainnya.

Beberapa pemain Laskar Pinisi memilih pulang kampung khususnya yang tinggal di luar pulau Sulawesi.

Misalnya Andy Harjito yang pulang ke Kudus, Jawa Tengah.

Andy terpantau menikmati libur kompetisi dengan bertemu dengan teman dan kerabatnya.

Sama halnya dengan Ricky Pratama yang pulang ke Sidoardjo, Jawa Timur.

Dalam postingannya ia sedang menonton pertandingan sepakbola amatir.