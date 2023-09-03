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Profil Siti Maudy Mardani Atlet Muaythai Sulsel, Optimis Raih Emas di PON Aceh-Sumut 2024
Siti Maudy Mardani atlet muaythai Sulawesi Selatan (Sulsel) lolos ke PON Aceh-Sumut 2024.
Penulis: M Yaumil | Editor: Sakinah Sudin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Siti Maudy Mardani atlet muaythai Sulawesi Selatan (Sulsel) lolos ke PON Aceh-Sumut 2024.
Siti Maudy Mardani termasuk enam atlet dari Cabang Olahraga (Cabor) muaythai yang akan mewakili Sulsel di turnamen nasional tersebut.
Di PON Aceh-Sumut 2024 anak bungsu ini akan bermain di kelas 60 kilogram putri.
Siti terbilang baru dalam olahraga muaythai.
Sebelumnya, Maudy menggelutinya olahraga karate.
Namun saat memasuki masa kuliah ia pindah ke muaythai.
Ayahnya seorang pelatih muaythai, dari situ Maudy mulai fokus berkarir sebagai atlet muaythai.
"Dari keluarga yang kasih kenal. Kebetulan bapak ku pelatih muaythai," katanya kepada Tribun-Timur.com, Minggu (3/9/2023).
"Dulu waktu pas kuliah ke muaythai karena sebelumnya saya karate. Sekarang fokus di muaythai," jelas Maudy.
Walaupun terbilang baru di olahraga muaythai tapi dia membuktikan kehebatannya.
Dengan menjuarai kompetisi level nasional tentu bakatnya ini bisa berlanjut di PON Aceh-Sumut 2024.
Alumni Universitas Negeri Makassar ini, juara satu putri wilayah timur di Pra PON Jakarta.
Berlanjut di pada tahun 2021 juara tiga liga nasional.
"Kemarin 2019 Pra PON juara 1 wilayah timur di Jakarta. Terus 2021 juara tiga Liga Nasional," ujarnya.
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