Didominasi Persib, Tak Ada Jagoan PSM Masuk Pemain Terbaik Pekan ke-10 Meski Menang Lawan Persis

Roni Gonzalez (19) beraksi dalam laga PSM Makassar vs Persis Solo, Senin (28/8/2023). PSM Makassar mengalahkan Persis Solo dengan skor 1-0.

TRIBUN-TIMUR.COM - Tak ada pemain PSM Makassar masuk pemain terbaik atau Best XI Of The Week pekan ke-10 Liga 1 musim 2023 / 2024.

Padahal PSM Makassar sukses mengalahkan Persis Solo pekan ke-10.

Laga PSM Makassar vs Persis Solo digelar di Stadion Gelora BJ Habibie.

Gol PSM Makassar dicetak Kenzo Nambu menit ke-25.

Daftar pemain terbaik pekan ke-10 justru didominasi Persib Bandung.

Baca juga: Winger PSM Makassar Batal Bela Timnas Indonesia?, Yakob Sayuri : Tunggu Rekomendasi Dokter

Ada tiga pemain Persib Bandung masuk dalam daftar pemain terbaik.

Ketiganya Kakang Rudianto, Marc Klok, dan Ciro Alves.

Begitupula pelatih Persib Bandung Bojan Hodak masuk daftar pelatih terbaik pekan ke-10.

Pada pekan ke-10, Persib Bandung menang atas RANS Nusantara dengan skor 2-1.

Dua gol Persib dicetak Frets Butuan dan Marc Klok.

Sedangkan gol RANS datang dari Tavinho.

Kakang harus menghentikan pemain-pemain yang ada di jalur pertahanannya yaitu sektor bek kanan.

Berkolaborasi dengan Nick Kuipers dan Alberto Rodriguez di bek tengah, Kakang mampu bekerja dengan baik.

Sedangkan Klok memiliki andil besar pada kemenangan kali ini.