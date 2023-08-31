PON 2024
6 Atlet Muaythai Sulsel Lolos ke PON 2024 Aceh-Sumut, Tak Pasang Target Medali!
Enam atlet tersebut dinyatakan lolos ke PON Aceh-Sumut usai berlaga di Pra PON yang digelar di Surabya pada 20 Agustus sampai 27 Agustus 2023.
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Enam atlet muaythai asal Sulawesi Selatan (Sulsel) lolos ke PON Aceh-Sumut 2024.
Enam atlet tersebut dinyatakan lolos ke PON Aceh-Sumut usai berlaga di Pra PON yang digelar di Surabya pada 20 Agustus sampai 27 Agustus 2023.
Muaythai Sulsel menurunkan 15 atlet dari semua kelas yang diperlombakan.
Pra PON ini diiukuti sekira 450 atlet dari 28 provinsi di Indonesia.
Ketua Umum Pengurus Provinsi Muaythai Indonesia (Pengprov MI) Sulsel, Nurahmi KS mengatakan ada enam kelas Sulsel berhasil lolos ke PON.
Baca juga: Cabor Shorinji Kempo Sulsel Lolos 5 Nomor ke PON XXI 2024 Aceh-Sumut, Ini Nama-nama Atlet
Baca juga: Membanggakan! Karate Sulsel Juara Umum Pra PON Banjarmasin, Loloskan 15 Kelas ke PON Aceh-Sumut
Dengan hasil itu, enam atlet akan berlaga di PON Aceh-Sumut 2024.
Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan, pada PON Papua tim muaythai Sulsel hanya mengirim empat atlet.
“Iya Pra Pon di Surabaya kemarin pesertanya sekira 450 atlet dari 28 provinsi. Sulsel mengirim 15 atlet, berhasil lolos ke PON ada enam orang atau enam kelas,” katanya kepada tribun timur, Kamis (31/8/2023).
Muaythai Sulsel tidak pasang target tinggi di PON Aceh-Sumut.
Yang pasti target lebih dari satu emas dan melebihi pencapaian di PON sebelumnya.
PON XX Papua, tim muaythai Sulsel meraih satu emas, satu perunggu, dan satu perak.
Pencapaian itu sudah sesuai target muaythai Sulsel.
“Artinya melebihi dari PON yang lalu. Kemarin targetnya 1 emas berarti targetnya melebihi dari satu emas,” ujar Nurahmi.
“Tidak usah bicara banyak dulu yang jelas lebih dari satu. Yang lalu itu satu emas satu perak satu perunggu,” tambahnya.