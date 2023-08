Hijrah ke Klub Arab Saudi? Yuran Fernandes : Ini Hari Terakhir Saya Bermain untuk PSM Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM - Dalam dua pekan terakhir, Yuran Fernandes ramai dirumorkan akan hengkang dari skuad PSM Makassar menuju Liga Arab Saudi.

Kabarnya salah satu klub Liga Arab Saudi Khaleej FC berminat memboyong Yuran Fernandes dari PSM Makassar.

Bahkan dikabarkan pihak Khaleej FC bersedia menebus kontrak Yuran Fernandes yang masih tersisa 3 tahun di PSM Makassar sebesar Rp 14 miliar.

Terkait kebenaran rumor tersebut, Yuran Fernandes pun angkat bicara.

Secara mengejutkan Yuran Fernandes bahkan sudah mengucapkan salam perpisahan ke rekan-rekan setimnya di PSM Makassar.

Lantas apakah ini penanda Yuran Fernandes betul adanya meninggalkan PSM Makassar menuju Arab Saudi?

Dalam sebuah video yang diunggah akun official youtube PSM Makassar pada, Minggu (27/8/2023), berjudul 'Pasukan Ramang Kembali Berlaga di AFC Cup | Behind The Field' ada momen Yuran Fernandes memberikan kode kepindahan.

Pada video berdurasi 23 menit itu sebenarnya menggambarkan situasi kala PSM Makassar melumat Yangon United di laga playoff AFC Cup.

Di awal-awal video, Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares membakar semangat Pasukan Ramang.

Kemudian usai pertandingan atau di bagian akhir video terlihat para pemain bersuka cita merayakan kemenangan di locker room.

Sebelum meninggalkan ruangan Bernardo Tavares kembali memberikan arahan kepada pasukannya.

Setelah itu ia mengajak para pemain untuk memberikan tanggapan atau menyampaikan pendapatnya terkait pertandingan tersebut.

Namun tak ada 1 pun pemain yang berbicara.

Alhasil, Yuran Fernandes yang awalnya terduduk mulai mengangkat tangan.