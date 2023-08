F8 Makassar 2023 Jadi Panggung Ekspresi Musisi Lokal Hingga Nasional 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Para pengunjung Makassar International Eight Festival and Forum (F8) tak berhenti terkagum-kagum dengan sajian maha dahsyat top 10 Kharisma Event Nusantara (KEN) ini.

Kejutan yang diberikan Pemkot Makassar dan PT Festival Delapan Indonesia sangat padat, setiap ruang pertunjukan selalu dipenuhi penonton.

Salah satu sub sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang banyak dilirik ialah panggung fusion music.

Panggung ini tidak hanya memberikan ruang bagi musisi-musisi nasional, tapi juga menjadi wadah ekspresi para musisi lokal.

Karya pare musisi lokal juga tak kalah hebat, ini menjadi kesempatan mereka untuk mengenalkan karyanya lebih luas.

Para musisi lokal tersebut antara lain SKA with Klasik, The Joeys, Ren Project feat Yunita.

Mereka tampil di panggung yang sama dengan musisi papan atas, seperti Maliq & Dessentials, Feby Putri, Ipang hingga Slank.

Jebolan Indonesian Idol 2014 mewakili Makassar dengan nama lengkap Yunita Nursetia Tongke mengucapkan terima kepada pihak F8 karena telah mendukung musisi-musisi lokal.

"Terima kasih kepada F8 Makassar karena telah mengapresiasi musisi-musisi lokal," kata Yunita disela-sela penampilannya di Zona 2 Panggung Fusion Music F8 Makassar, Sabtu (26/8/2023).

Yunita bersama Ren Project tampil menyanyikan beberapa lagu hits di malam terakhir panggung fusion musik F8 Makassar.

Aksi panggung keduanya berhasil menghipnotis pengunjung F8 Makassar.

Apalagi ketika Yunita menyanyikan lagu Putri Ariani Loneliness yang viral usai dinyanyikan di panggung America's Got Talent.

Selain lagu Loneliness, pengunjung juga dibuat kagum saat keduanya menyanyikan lagu She's Gone yang dipopulerkan Steelheart dan lagu Keane 'Somewhere Only We Know'.

Selain di panggung fusion music, band-band lokal juga diberi ruang manggung di zona F8., Seperti di zona 1 ada performance dari band The Mrcy's dan Regalia band.

Total ada sembilan musisi nasional yang didatangkan dalam panggung F8.

Antara lain Cokelat band, Maliq D'Essentials, Feby Putri, Slank, Govinda, Lobow, Ipang Lazuardi, Souljah, Gangga Kusuma.

Beberapa DJ juga datang mengibur, seperti DJ Aime, DJ Monic, DJ HarlyDaniel.