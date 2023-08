Sandiaga Uno: F8 The Best Waterfront Festival in The World

Suasana pembukaan Makassar International Eight Festival and Forum (F8) di Anjungan Pantai Losari, Rabu (23/8/2023). Menparekraf Sandiaga Uno menyebut F8 sudah menjadi event terbaik dunia yang digelar di tepi laut.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pembukaan Makassar International Eight Festival and Forum atau F8 berhasil membuat takjub para pengunjung.

F8 Makassar telah menyulap Pantai Losari menjadi panggung seni, budaya, hingga menjadi ruang pelaku ekonomi kreatif untuk berekpresi.

Ragam atraksi menarik hadir di F8 ini, di setiap titik, pengunjung bisa menikmati suguhan-suguhan indah yang dihadirkan Pemkot Makassar dan PT Festival Delapan Indonesia.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno juga tak luput untuk memuji event tahunan ini.

Ia mengapresiasi setinggi-tingginya atas apa yang telah disajikan dalam F8 Makassar.

Menteri Sandiaga bahkan menyebut F8 sudah menjadi event terbaik dunia yang digelar di tepi laut.

"Ini the best waterfront festival in the world (festival tepi laut terbaik di dunia)," kata Sandiaga usai membuka F8 secara resmi di Anjungan Pantai Losari, Rabu (23/8/2023) malam.

Selain itu, dia juga memuji pagelaran tahunan ini yang kian hari jadi daya tarik wisata, jadi atraksi kelas dunia.

Hal itulah yang menjadikan F8 Makassar terpilihnya dalam 10 besar Karisma Event Nusantara (KEN).

Dengan meriah dan semaraknya F8 ini, dia berharap kota-kota di Indonesia mendapatkan inspirasi dari Kota Makassar untuk mendorong dan membangkitkan ekonomi masyarakat.

"Jika setiap kota memiliki festival seperti ini, the best waterfront in the world, maka bisa mendorong terciptanya ruang usaha, lapangan kerja dan target wisman bisa kita capai. Tentunya akan membangkitkan ekonomi kita," ucapnya.

Sementara Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengatakan F8 sudah menjadi wajah Indonesia hari ini.

Wajah kemajuan peradaban Indonesia meski panggungnya ada di Makassar.

Selain itu, ia menyebut F8 Makassar adalah ruang silaturahmi budaya se-Indonesia bahkan se-Asia dan dunia.

F8 juga menjadi ruang kolaborasi yang menyajikan ide lokal yang sudah mengglobal.

"InsyaAllah F8 menjadi the best waterfront event terbaik di dunia. F8 mengakomodasi semua kreativitas mulai dari anak muda, pelaku ekonomi mulai dari UMKM sampai dengan penjualan mobil ada semua di F8, itu semua karena F8 baik untuk semua," sebutnya.

Pun, F8 ialah representasi anak muda. Pasalnya 70 persen anak muda mulai dari backstagers atau belakang panggung yang meramu koreografer sampai dengan talentanya ialah anak muda.

Tak lupa, pencetus F8 ini berterima kasih kepada Pak Menteri lantaran dua tahun berturut-turut mendampingi penyelenggaran ini sehingga mencapai kesuksesan.(*)