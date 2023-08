Cari Minuman Segar di F8 Makassar? Yuk ke Booth Aston Hanya Rp15 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel Aston Makassar menyiapkan sajian minuman segar dalam gelaran Makassar International Eight Festival and Forum (F8).

Event F8 berlangsung di Anjungan Pantai Losari, mulai 23 sampai dengan 27 Agustus 2023.

Pantauan Tribun-Timur.com, Rabu (23/8/2023), Aston Makassar menawarkan minuman yang ramah di kantong.

Semua minuman di booth Aston Makassar ditawarkan hanya Rp15 ribu saja.

Adapun minumannya seperti Thai Tea, Green Tea, Ice Tea, Ice Lemon Tea, Ice Milk Tea.

Ada juga Stawberry Ice Tea, Markisa Juice, Orange Juice, hingga Coffee Brown Sugar.

Aston Makassar juga menghadirkan beberapa makanan.

Mulai dari Rice Box With Chiken Rp25 ribu, Rice Box With Seafood Rp25 ribu, Rice Box With Beef Rp30 ribu.

Kenudian Roti Olympus Rp20 ribu, hingga Megah Mie Garing Rp20 ribu.

F&B Manager Aston Makassar, Muh Zubair mengatakan, kehadirkan Aston Makassar di F8 menjadi bentuk dukungan terhadap event pariwisata di Makassar.

“Kami harapkan melalui kegiatan ini, menjadi bentuk dukungan terhadap pariwisata Makassar dimana kegiatan ini selalu menjadi daya tarik bagi wisatawan,” kata Zubair.

Diketahui, event F8 merupakan kegiatan yang telah menjadi Top 10 Wonderful Event Indonesia pada tahun 2020.

F8 mempertunjukkan dan menampilkan delapan sub sektor ekonomi kreatif, seperti Food and Fruit, Fashion, Fictions Writers, Fine Art, Fusion Music, Film, Folks, dan Flora Fauna.

Berikut rundown acara F8 Makassar hari pertama, Rabu (23/8/2023).