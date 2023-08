Sepatu dan Tas Diskon hingga 80 Persen di TSM Makassar, Intip Koleksinya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Trans Studio Mall (TSM) Makassar kembali menghadirkan promo spesial bagi pengunjung setianya.

Kali ini, promo yang dihadirkan berupa produk sepatu dan tas dari berbagai tenant ternama.

Tak tanggung-tanggung promo diskon yang diberikan hingga 80 persen.

Public Relations Executive TSM Makassar, Rizky Maulidiana Haris mengatakan, promo tersebut dihadirkan untuk menunjang penampilan.

“Para fashionista biasanya memilih berbagai jenis fashion item agar bisa tampil menawan dan bisa menunjang penampilan seperti sepatu dan tas,” katanya, Sabtu (12/8/2023).

Kiki, sapaan akrab Rizky Maulidiana Haris, pun mengajak pengunjung untuk segera memanfaatkan promo tersebut.

“Mumpung akhir pekan telah tiba, saatnya berburu produk terbaik dengan beragam model di sejumlah tenant yang berada di TSM Makassar,” ajaknya.

Adapun promo tersebut dimulai dari pecinta sepatu kulit.

Brand terkenal Gino Mariani, asal negeri Italia hadir menawarkan Clearance Sale diskon up to 80 persen.

Penawaran spesial ini hanya berlaku sampai dengan 17 Agustus 2023.

Lalu ada tenant footwear asal Amerika Serikat, FitFlop menghadirkan diskon 17 persen.

Diskon ini untuk sejumlah produk serta beli 3 atau Lebih dapat tambahan diskon 17 persen plus 8 persen (on selected items).

Ada pula tenant Andrew yang menghadirkan diskon up to 40 persen serta tambahan diskon up to 17 persen selama periode 8-20 Agustus 2023 (while stock lasts).

Selanjutnya ada Mid Season Sale diskon up to 50 persen yang ditawarkan tenant Fisik Sport untuk produk sepatu olahraga termasuk untuk sepatu futsal.