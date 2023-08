Segera Hadir di New TSM Makassar, Luxcrime Sajikan Berbagai Promo Saat Soft Opening

Luxcrime Two Way Cake yang saat ini sudah terjual 2 juta box

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penggunaan produk dalam negeri, termasuk kosmetik lokal di Indonesia semakin tinggi, momentum ini membuat brand-brand kosmetik dalam negeri mampu bersaing dengan brand luar negeri.

Saat ini banyak bermunculan brand kecantikan lokal yang tidak kalah berkualitas dibandingkan dengan produk luar negeri. Salah satunya adalah Luxcrime.

Berdiri sejak tahun 2015, brand yang berfokus pada produk kosmetik ini akan segera membuka toko empatnya di New Trans Studio Mal Makassar.

Marketing Manager Luxcrime, Annisa Rahmadhani mengungkapkan rencana ekspansi pembukaan toko keempat di Indonesia dan yang pertama di Makassar ini tidak lain karena permintaan terhadap kosmetik yang sudah mulai meningkat, serta keinginan konsumen untuk melihat dan mencoba secara langsung produk yang akan mereka beli.

"Pengalaman mencoba kosmetik secara langsung ini yang banyak dicari oleh konsumen, karena kalau mereka beli di online mereka masih memiliki keraguan," terangnya Kamis (10/8).

"Apalagi, jika itu produk complexion, mereka takut salah beli nanti bisa menjadi waste. Jadi, mending mereka mencoba langsung untuk mendapatkan warna yang sesuai," sambung dia.

Sejumlah promo menarik akan disajikan saat soft opening Sabtu (12/8) nanti, seperti diskon menarik 20 persen untuk semua produk. Selain itu juga ada promo menarik lain, seperti snap andn win get voucher 25 % off dan bagi pengunjung yang berbelanja minimal Rp 200 ribu akan mendapatkan hadiah menarik.

Adapun produk best seller dari Luxcrime yaitu Luxcrime Two Way Cake yang saat ini sudah terjual 2 juta box dan ada juga Ultra Light Lip Stain yang terjual habis lebih dari 100.000 pcs dalam 7 hari setelah diluncurkan.

Selain itu Luxcrime baru saja melaunching produk pemulas bibir, Luxcrime Matte-Nificent Power Stain Lipstick, yang hadir dengan lima pilihan warna cantik. Produk ini diformulasikan dengan bahan-bahan yang menutrisi bibir, sehingga terasa nyaman dipakai dan tahan hingga 16 jam.