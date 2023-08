Rayakan 13th Anniversary di bulan Agustus, Make Over Hadirkan Promo dan Berbagai Kegiatan Menarik

Make Over meluncurkan “Beauty Beyond Compare”

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Make Over meluncurkan “Beauty Beyond Compare” Maret 2023 lalu sebagai proposition baru mereka.

Kampanye terbaru Make Over ini bertujuan membuat campaign unik dengan menawarkan produknya sebagai support utama yang dibutuhkan konsumen, sehingga Make Over dapat menginspirasi wanita untuk bereksperimen lebih di luar zona nyaman mereka untuk mencapai mimpi mereka.

Make Over bertujuan untuk memberikan ruang untuk wanita bertransformasi untuk menciptakan hasil yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain & bahkan di luar ekspektasi.

Tepat pada Selasa (8/8/2023), Make Over, merayakan anniversary-nya yang ke 13 tahun, Bagi Make Over, momentum anniversary menjadi salah satu selebrasi yang ditunggu setiap tahunnya.

Pada anniversary kali ini, Make Over kembali bahwa produk-produknya mampu memberikan shade yang tepat dan terbaik bagi konsumen sehingga dapat men-support mereka untuk mendominasi dunia.

Dari setiap kategori makeup, Make Over mampu memberikan shade terbaik untuk konsumennya.

Complexion: Dengan total 20 shades yang dimiliki, beserta berbagai variasi hasil akhir tampilan complexion, konsumen dapat memilih shade tepat untuknya dan memberikan performa terbaik tanpa cela. Powerstay Demi Matte Cover Cushion serta Hydrastay Lite Glow Cushion dapat menjadi pilihan andalan untuk complexion konsumen.

Lips: Viral dengan opsi nude & bold lips-nya yang populer, konsumen dapat memilih warna terbaik untuk bibir. Salah satu lipcream viral dengan shade terbaik yang ditawarkan Make Over adalah Color Stick Matte Crayon shade Skye sebagai base ombre terbaik, serta produk Powerstay Transferproof Matte Lip Cream.

Eyes: Tampilan makeup mata yang glam namun timeless menjadi salah satu eye look yang digemari konsumen. Dengan Make Over, terdapat variasi warna netral yang selalu diidam-idamkan sehingga konsumen bisa semakin berbicara melalui eye look matanya, dan dapat dibuat dengan mudah menggunakan Powerstay Eyeshadow Palette terbaru Make Over (Hall of Stars & Futurist Gleam), Hyperblack Superstay Liner, & Lash Impulse Mascara.

Salah satu aktivasi besar yang Make Over lakukan pada anniversary-nya adalah kembalinya lagi kompetisi MUA Hunt di Agustus-September 2023 dan akan menjadi kompetisi MUA terbesar, di mana pada kompetisi MUA Hunt ini akan mengundang Global Make Up Artist sebagai salah satu jurinya.

Melalui MUA Hunt, Make Over berkomitmen untuk memberikan support tiada batas untuk komunitas MUA untuk terus berkarya.

Selain MUA Hunt, Make Over juga merayakan selebrasi besar-besaran dan serentak pada 8 Agustus dan 12 Agustus di offline cosmetic store terdekat, dengan mendominasi 100+ toko dengan 120+ MUA & KOL.

Selebrasi tersebut berupa giveaway hadiah berupa produk-produk viral Make Over, diskon hingga 35 persen di jam Rush Hour diskon, penukaran bedak bekas mendapatkan lip stain, hingga kedatangan MUA & KOL di toko-toko yang siap melayani dan mendandani konsumen on the spot.

Semua kegiatan ini serentak dirayakan di weekend party, pada Sabtu, 12 Agustus 2023, di beberapa toko di Makassar seperti Citra Group, Toko Mitzuko dan Make Over Store di Mal Ratu Indah