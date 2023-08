Jago Kandang No! PSM Makassar Raja Away Liga 1 2023/2024 Usai Tekuk Persita 0-1, Lihat Statistiknya

Klasemen Liga 1 2023/2024 khusus laga away PSM Makassar jadi yang terbaik usai menumbangkan Persita di pekan 7, Senin (7/8/2023) sore.

TRIBUN-TIMUR.COM - Jago kandang no, jago tandang yes. PSM Makassar melanjutkan dominasinya di Liga 1 2023/2024 khusus untuk laga away tentunya.

Pada pekan 7 Liga 1 2023/2024 yang juga menjadi laga tandang keempat PSM Makassar musim ini berhasil meraih kemenangan.

Skuad PSM Makassar menumbangkan Persita Tangerang dengan skor 0-1 di Stadion Indomilk Arena, Senin (7/8/2023) sore.

Atas kemenangan ini PSM Makassar kini mengoleksi 11 poin dan naik ke posisi 4 klasemen Liga 1 2023/2024.

Satu catatan impresif yang dilanjutkan PSM Makassar atas kemenangan ini yakni laga away pasukan Bernardo Tavares belum terkalahkan.

Dua kemenangan dan dua hasil imbang diraih PSM Makassar dari empat laga away yang sudah dilakoni sejauh ini.

Artinya ada 8 poin yang berhasil dibukukan PSM Makassar dari total 11 poin yang dicapai saat ini.

Tentu sebuah catatan yang menarik, sebab PSM Makassar satu dari dua tim yang tak terkalahkan untuk laga away.

Klub lainnya yang belum menelan kekalahn laga away yakni RANS Nusantara FC.

Tak hanya itu PSM Makassar menjadi tim dengan jumlah raihan poin terbanyak dibanding klub lain.

Capaian PSM Makassar untuk laga away ini tentunya berbanding terbalik dengan laga kandang yang mereka raih.

Dari tiga laga kandang yang dijalani PSM Makassar, 2 kekalahan dialami yakni kontra Dewa United dan Persik Kediri.

Sementara satu pertandingan kandang berhasil diraih PSM Makassar yakni saat menjamu Persib Bandung.

Musim lalu PSM Makassar merupakan raja kandang, apakah musim ini berbalik sebagai tim raja tandang? menarik ditunggu.