Postingan Instagram Mahasiswa UI Muhammad Naufal Zidan Sebelum Dibunuh Altafasalya Ardnika Basya

Sebelum tragedi pembunuhan oleh seniornya Altafasalya Ardnika Basya atau AAB (22), korban Muhammad Naufal Zidan atau MNZ (19), mahasiswa UI Fakultas Ilmu Budaya, Jurusan Sastra Rusia sempat membuah unggahan terakhirnya di media sosial Instagram.

Dua pekan sebelum tewas dibunuh, MNZ ternyata ulang tahun ke-19.

Dia lahir di Lumajang, Jawa Timur, 13 Juli 2004.

Sebagaimana diberitakan bahwa Altafasalya Ardnika Basya membunuh Muhammad Naufal Zidan di indekos korban, yang berlokasi di Jalan Palakali, Kelurahan Kukusan, Beji, Kota Depok pada Rabu (2/8/2023) sekitar pukul 18.00 WIB.

Baru siang tadi, Jumat (4/8/2023), jenazah Muhammad Naufal Zidan sekaligus pemuda asal Probolinggo, Jawa Timur, ditemukan.

Korban ditemukan terbungkus plastik warna hitam dan ditempatkan di kolong kasur di kamar kosnya.

Dalam penelusuran Tribun Jakarta, diketahui bahwa MNZ adalah sosok yang aktif dalam berorganisasi dan dipercayakan sebagai mentor untuk para mahasiswa baru di jurusannya.

Selain aktif di kampus, MNZ juga gemar bermedia sosial.

Di akun Instagramnya, dia sering membagikan foto yang memperlihatkan kesukaannya terhadap dunia fashion.

Soal posting-an terakhir, MNZ membagikan video saat ia menikmati suasana malam di Universitas Indonesia.

Di bagian caption-nya MNZ menulis sebuah pesan untuk berani melewati zona nyaman.

"Stepping out of your comfort zone is the key to personal growth.

Embrace new challenges and unlock your true potential!" tulis MNZ.

Pantauan Tribun Jakarta, di kolom komentar unggahan terakhir MNZ banyak teman-temannya yang mengucapkan belasungkawa.