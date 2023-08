PHRI dan Asita Sulsel Jemput Buyers di Surabaya

TRIBUN-TIMUR.COM, SURABAYA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan dan Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) mendapat kesempatan melakukan promosi wisata ke beberapa daerah di Indonesia.

PHRI dan Asita Sulsel difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar.

Ada lima daerah yang menjadi tujuan promosi, antara lain Ambon, Kendari, Balikpapan, Surabaya dan Jakarta.

Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga mengapresiasi Dispar Makassar yang telah memberi ruang kepada industri untuk melakukan promosi dan jualan langsung di lima kota tersebut.

"Luar biasa Dispar Makassar memberi ruang sebanyak-banyaknya kepada stakeholder untuk kegiatan yang tidak ada di Indonesia, satu-satunya yang lakukan ini (Direct Sale) adalah Makassar, banyak yang cemburu lihat ini," ucap Anggiat Sinaga ditemui di acara Makassar Direct Sale (MDS) di Hotel Santika Gubeng Surabaya, Jumat (4/8/2023).

Lokasi keempat MDS ini merupakan pilihannya bersama pihak Asita. Alasannya, Surabaya menjadi kota kedua dengan jumlah tamu terbanyak yang datang ke Makassar setelah DKI Jakarta.

"Makanya kami ajukan ke Dinas Pariwisata agar Surabaya salah satu kota yang didatangi karena potensinya besar," kata Anggiat.

Bos Hotel Claro Makassar ini mengaku Makassar Direct Sale memberi dampak besar untuk peningkatan jumlah pengunjung hotel.

Hotel-hotel bisa langsung melakukan transaksi dengan pembeli, artinya PHRI dan Asita menjemput buyernya langsung di kota tujuan.

Hotel-hotel juga memberikan penawaran khusus kepada pembeli yang telah melakukan kesepakatan lewat MDS ini.

Sehingga ini bukan hanya menjadi ajang untuk promosi, tapi juga berjualan dan melakukan transaksi.

"Selain secara transaksi, kegiatan ini juga membangun koneksi dengan hotel-hotel di sini (Surabaya) jadi besar manfaatnya," katanya.

Ia berharap, MDS ini bisa berkontribusi terhadap pajak daerah dan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.

Setelah Surabaya, Makassar Direct Sale akan menyasar kota terakhir, yakni di Jakarta pada September mendatang.

Selain itu, agenda promosi ini juga dirangkaikan dengan travel fair yang akan berlangsung di Grand City Mal, Surabaya, Sabtu (5/8/2023). (*)