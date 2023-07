Poltekpar Makassar Gelar Pembukaan Pembinaan PSDP 2023

TRIBUN-TIMUR.COM - Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Makassar melaksanakan kegiatan pembukaan Pembinaan Sikap Dasar Profesi (PSDP), Senin (31/7/2023) di Lapangan Rektorat Kampus Poltekpar Makassar. Kegiatan yang diikuti oleh 698 orang mahasiswa akan berlangsung selama enam hari yakni mulai tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023.

Kegiatan pembukaan PSDP dilaksanakan dengan melakukan upacara yang dipimpin langsung oleh Direktur Poltekpar Makassar serta dihadiri oleh seluruh peserta PSDP, dosen, pegawai, serta perwakilan senat mahasiswa Poltekpar Makassar. Kegiatan pembukaan PSDP ditandai dengan pemasangan tanda pengenal peserta dan pelepasan balon yang dilakukan oleh Direktur Poltekpar makassar didampingi oleh Wakil Direktur III dan Para Ketua Jurusan.

Dalam laporannya Margaretha Wadid Rante selaku Ketua Panitia PSDP mengatakan bahwa kegiatan PSDP Tahun 2023 mengangkat tema Foster a Culture of Innovation and Creativity to Drive Profesionalism (Menumbuhkan Budaya Inovasi dan Kreativitas Untuk Meningkatkan Profesionalisme). Margaretha juga menyampaikan bahwa PSDP bertujuan sebagai wadah pembentukan watak, karakter, sikap, mental, etika dan spiritual mahasiswa baru dalam rangka pencapaian Visi Politeknik Pariwisata Makassar.

Sementara itu Direktur Poltekpar Makassar Drs. Muhammad Arifin, M.Pd., CHE. dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan Pembinaan Sikap Dasar Profesi (PSDP) bukanlah sebuah kegiatan perploncoan melainkan sebuah wadah untuk menbentuk karakter para mahasiswa baru agar nantinya menjadi SDM Pariwisata yang profesional dan kompeten.

“Perlu ditekankan bahwa PSDP bukanlah sebuah ajang perploncoan, melainkan wadah untuk mengenali diri dan membentuk karakter utuk menjadi insan pariwisata yang profesional dan kompeten. Berbagai aktivitas yang dilaksanakan merupakan upaya untuk mengenalkan dan membiasakan mahasiswa baru kita dengan apa yang akan mereka lakukan di indutri pariwisata nantinya” jelas Arifin.

Selama enam hari pelaksanaan para peserta nantinya akan melakukan serangkaian aktivitas dan mendapatkan berbagai materi diantaranya Sistim Pendidikan di Poltekpar Makassar, Pedoman Pelaksanaan Progam Pendidikan di Poltekpar Makassar, Peningkatan SDM Pariwisata, Personal Branding in Hospitality, Wawasan Kebangsaan, Kepribadian dan Innerbeauty, Kiat sukses Alumni, Etika Bermedia Sosial, Uji Kompetensi, Permildas dan Tur Kampus.

Kegiatan PSDP akan ditutup dengan upacara penutupan pada Hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023, dan diakhiri dengan Malam Inaugurasi. Kegiatan pada Malam Inaugurasi akan diisi dengan kegiatan renungan, parade pakaian seragam, dan hiburan berupa penampilan atau pertunjukan seni dari perwakilan mahasiswa baru Poltekpar Makassar.(adv\reskyamaliah).